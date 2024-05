Nuovo regolamento per i taxi: era fermo al 2003. Il numero delle licenze bloccato dal 1940

Cambia il servizio taxi a Ravenna. Il consiglio comunale ha votato le modifiche al vigente regolamento. L’ultima volta era stato fatto 21 anni fa, nel 2003, ma in realtà il regolamento ha sempre conservato la sua impostazione iniziale, ferma al 1940. Prima della Seconda Guerra Mondiale il numero delle licenze era stato fissato a 24 e non è mai stato cambiato. Anche se in questi 80 anni la popolazione di Ravenna è praticamente raddoppiata e i turisti si sono moltiplicati esponenzialmente. Ora diventeranno 42, ma in maniera graduale.

Il nuovo aggiornamento si è reso necessario perché in questi 21 anni la città ha visto una notevole espansione dell’Università, del porto, del polo industriale e, in ultimo, delle crociere. La domanda di trasporto pubblico è andata sempre aumentando negli ultimi decenni. Si è arrivati al voto in consiglio comunale dopo 2 anni di confronto con le categorie lavorative.