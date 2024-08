RavennAntica capofila di un progetto per rendere i musei più a misura di persone con demenza

14 milioni di over 65 e 7 milioni di over 75 in Italia. Il 22% della popolazione in regione ha più di 65 anni. I pazienti con demenza in carico al servizio sanitario regionale superano i 63.500, il 60% dei quali ha una diagnosi di Alzheimer e il 50% è comunque affetto da forme di demenza medio-grave.

Di fronte a questi numeri è stato avviato il progetto Mader – Musei per l’Alzheimer e le demenze in Emilia-Romagna. Fra i 5 capofila c’è RavvenAntica. 56 i musei e gli istituti culturali coinvolti. 80 mila euro il finanziamento da parte della giunta regionale per il 2024 e il 2025 per attivare un piano di comunicazione strategica, corsi di formazione, sviluppo di applicazioni digitali, promozione dell’accessibilità al patrimonio culturale attraverso nuove pratiche, formazione del personale, organizzazione di attività culturali