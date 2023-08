“Ra-dici”, in scena la nuova edizione itinerante del festival teatrale

Dal 20 al 27 agosto tornerà la rassegna “Ra-dici” giunta ormai alla sua terza edizione e riproposta, quest’anno, in una nuova formula itinerante.

Oltre allo storico spazio culturale della Vecchia Pesa di Classe, infatti, la programmazione dell’iniziativa coinvolgerà anche altre sedi di spettacolo che gravitano all’interno e all’esterno del comune ravennate.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ravenna, sarà portato al pubblico in co-organizzazione dal collettivo Spazio A, dall’Orchestra La Corelli, dal centro culturale CISIM – Lato Oscuro della Costa APS, dall’associazione culturale Galla & Teo APS e dall’associazione culturale Classe Archeologia e Cultura.

“Siamo molto felici – ha sostenuto l’assessora al Decentramento Federica Moschini – di ospitare la rassegna Radi-ci. Nella società e nel mondo in cui viviamo riteniamo sia infatti molto importante riscoprire il nostro passato, la nostra provenienza e la nostra storia per comprendere meglio la realtà odierna ed essere in grado di accettare i cambiamenti e valorizzarli, affrontando le sfide future forti delle esperienze e delle certezze di cui siamo stati in grado di fare tesoro durante il percorso”.

In occasione di questa nuova edizione dal sottotitolo Ogni pensiero vola, ispirato alla famosa iscrizione che si trova su una delle costruzioni del parco dei mostri di Bomarzo, si prenderanno come punto di partenza le radici che in questi due anni sono state piantate a Classe, base chiave delle prime due edizioni, proprio per esplorare il territorio che ci circonda. In questo modo il pensiero “vola” verso altri luoghi della provincia di Ravenna e verso associazioni che condividono la stessa visione artistica e gli stessi fini sociali su cui la rassegna si fonda.

A corollario della rassegna di spettacoli, si terranno anche due iniziative laboratoriali: il percorso Nessuno in un angolo, legato alla serata del 24 agosto, e Onde di terra, un progetto di critica e discussione teatrale a cura di Oudeis Teatro che si svolgerà dal 21 al 27 agosto.

Proprio dal territorio e dalle sue attuali esigenze è nata la formula della serata di anteprima, che si terrà domenica 20 agosto presso la Vecchia Pesa di Classe: Lady Godiva Teatro, Nerval Teatro, Galla & Teo e Spazio A si uniranno per portare al pubblico una serie di Drammaturgie sott’acqua, in una serata di corti teatrali volta alla raccolta di fondi da destinare alle vittime dell’alluvione in Romagna.

A seguire, inaugurerà la settimana di spettacolo la performance itinerante SWAN, ideata da Gaetano Palermo e appena ospitata dalla prestigiosa Biennale del Teatro di Venezia, che graviterà intorno alla Darsena della città.

Nelle serate successive, andranno in scena Oudeis Teatro con La trilogia della porta presso la Vecchia Pesa di Classe e Lady Godiva Teatro con il concerto in rima Orazione epica, ospitato dal chiostro della Chiesa dell’Osservanza di Brisighella.

La serata del 24 agosto vedrà protagonista la messa in scena di Nessuno in un angolo, esito di un laboratorio di teatro e corpo in musica a cura di Marco Montanari, Alicia Montorsi Galli e Elisa Pagani, che sarà presentato al pubblico a Russi, presso i giardini della Rocca Melandri.

Il weekend precede degli appuntamenti localizzati tutti alla Vecchia Pesa di Classe, dove, venerdì 25 agosto 9C Teatro porterà in scena Ornella, dedicato a ragazzi e adulti, mentre sabato 26 agosto sarà il turno di Michele Di Giacomo e Alchemico Tre, con il monologo Le buone maniere. I fatti della Uno Bianca.

Sarà il CISIM di Lido Adriano a ospitare la serata di chiusura della rassegna, con Gramsci Gay, produzione firmata Studio Doiz, seguita da un closing party aperto a tutti.

Alcuni titoli saranno accessibili gratuitamente, fino a esaurimento posti nelle location ospitanti, altri prevedono un ingresso a pagamento.