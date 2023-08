Prenderà il via ufficialmente lunedì 28 agosto la stagione 2023/24 della Consar Ravenna. Per quella giornata sono previsti la consegna del materiale tecnico e il saluto del presidente Rossi, a nome della società, a tutta la squadra e allo staff tecnico, nel quale si registra una novità: il ruolo di terzo allenatore è affidato a Francesco Mollo, un lungo percorso nelle giovanili del Volley Parella Torino, con tanto di titoli regionali e provinciali e nell’annata scorsa ha debuttato da head coach in B. Mollo avvicenda Bologna, a cui la società augura le migliori fortune professionali a partire dalla sua nuova esperienza nello staff di Piacenza. Seguiranno le visite mediche. A ridosso del raduno sarà reso noto anche il programma di lavoro dei primi giorni.

Sempre lunedì 28, in occasione del raduno, sarà fissato un momento di incontro con la stampa, con modalità ancora da definire.

I numeri di maglia La Consar Ravenna rende noti i numeri di maglia per il campionato di A2 Credem Banca 2023/24 che inizierà domenica 15 ottobre. Cinque dei sei giocatori confermati (Arasomwan, Bovolenta, Goi, Mancini e Orioli) hanno mantenuto lo stesso numero con cui hanno giocato la passata stagione, con l’unico cambiamento effettuato da Leonardo Chiella, che si è preso il 2. Devoti alle loro abitudini sono anche Stefano Mengozzi, che indossa il numero 1 che ha sempre avuto negli otto precedenti campionati giocati a Ravenna (ma per un anno anche a Milano, Verona e Vibo), Marco Rocco Panciocco, che rinnova il 6 che ha scandito tutto il suo percorso in A2, ad eccezione di un anno a Siena, e Lorenzo Grottoli che per il terzo anno consecutivo si è scelto il 18.

Bartolucci si riappropria del numero 9, che ha avuto a Fano nel suo esordio in A3. Per il loro debutto in A2 i tre giovani Russo, Feri e Menichini hanno preso rispettivamente il 16, il 17 e il 24, mentre il canadese Falardeau si affida al 77.

Giovani in nazionale. E ‘Bovo’ sogna gli Europei con la nazionale maggiore Arrivano altre convocazioni per i giovani del club ravennate. Il selezionato Matteo Battocchio ha convocato, infatti, Leonardo Chiella e Lorenzo Menichini per lo stage di selezione della nazionale Juniores, in programma a Zocca dal 17 al 24 agosto. I due atleti della Consar fanno parte di un gruppo di 15 atleti. Terminerà, invece, domenica 13 agosto il collegiale a Cavalese della nazionale Senior, della quale fa parte per la prima volta Alessandro Bovolenta. La nazionale di De Giorgi sta completando la preparazione in vista dei Campionati Europei che la vedranno impegnata nel girone che si disputerà in Italia. Il debutto a Bologna il 28 agosto contro il Belgio.

E Bonitta comincia gli Europei con la Slovenia Si avvicina l’appuntamento del campionato europeo per la nazionale femminile della Slovenia, allenata da Marco Bonitta, che guida uno staff che annovera anche Francesco Guarnieri e Stefano Bandini. Inserita nel girone che si disputa in Belgio, a Gent, la nazionale slovena debutta venerdì 18 agosto alle 20 contro la Polonia. Successivamente affronterà Belgio, Serbia, Ungheria e Ucraina.

Elenco dei numeri di maglia per la prossima stagione:

1 Stefano Mengozzi

2 Leonardo Chiella

6 Marco Rocco Panciocco

7 Alessandro Bovolenta

8 Martins Arasomwan

9 Filippo Bartolucci

10 Riccardo Goi

11 Filippo Mancini

14 Mattia Orioli

16 Antonino Russo

17 Jan Feri

18 Lorenzo Grottoli

24 Lorenzo Menichini

77 Evan Falardeau