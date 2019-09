I prossimi mesi autunnali saranno ricchi di appuntamenti fieristici e occasioni per la promo-commercializzazione turistica del territorio ravennate.

Ravenna Incoming, in qualità di tour operator d’incoming e delegato anche dal Comune di Ravenna per promuovere la destinazione turistica a livello nazionale ed internazionale, sarà presente alle seguenti fiere e workshop commerciali:

– TTI – Rimini, 9-11 ottobre

– Good Italy – Parma (workshop relativo al turismo enogastronomico), 28 ottobre

– WTM – Londra, 5-7 novembre

– TT – Varsavia, 21-23 novembre

– Children’s Tour – Modena, 29 novembre.

Il primo appuntamento al quale Ravenna Incoming parteciperà sarà il World Tourism Event – Salone Mondiale del Turismo – di Roma sarà dal 26 al 28 settembre. Obiettivo del WTE è quello di valorizzare e promuovere i siti e le città Patrimonio dell’Umanità Unesco, ma anche di offrire un’occasione di riflessione e di confronto sulle politiche per il turismo, a partire proprio dal brand Unesco. Il nostro Paese, del resto, con i suoi 54 siti Unesco, è la nazione che vanta il maggior numero di siti facenti parte della famosa lista.

Il territorio ravennate sarà ospitato all’interno dello stand INNOCULTOUR grazie alla collaborazione stretta tra Ravenna Incoming e il Gal Delta2000, dove verranno presentate le proposte promo-commerciali della destinazione turistica ravennate agli oltre 65 buyer provenienti dall’Italia e diversi paesi europei (Spagna, Belgio, Olanda, Germania, Regno Unito, Francia, Austria, Svizzera, Paesi Scandinavi).

Ravenna Incoming si occupa della promo-commercializzazione del turismo di Ravenna e dei suoi 9 Lidi e gestisce tramite bando comunale gli Uffici Informazione Turistica del Comune di Ravenna. In tale ambito, ha avviato un percorso di innovazione di carattere organizzativo e tecnologico, grazie all’adozione di sistemi “smart”, primi tra i quali il nuovo booking system che sul sito www.ravennaexperience.it consente l’acquisto on line di tutte le proposte turistiche del territorio ravennate ed oltre, dalle visite guidate ai monumenti UNESCO ad esperienze naturalistiche nel Parco del Delta del Po.

Inoltre, da pochi giorni è possibile utilizzare il sistema di pagamento SATISPAY per effettuare acquisti presso tutti gli uffici informazione del ravennate: tour guidati, biglietti bus e shuttle aeroportuale, Romagna visit card, spettacoli teatrali (Ravenna Festival in primis), parchi tematici (Mirabilandia, Italia in miniatura, Aquafan, Acquario di Cattolica, Oltremare), gadget e guide turistiche. Un’ampia scelta di articoli e servizi, per i turisti e tutti coloro che vogliono “conquistare Ravenna”.