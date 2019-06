Ravenna ospita in questi giorni il terzo e ultimo educational tour organizzato in collaborazione coi Comuni di Cervia e Comacchio e inserito nel Programma Turistico di Promozione locale della Destinazione Turistica Romagna. Quattro giovani blogger provenienti dal Regno Unito trascorreranno quattro giorni nel nostro territorio alla scoperta del grande patrimonio culturale, storico, naturalistico ed enogastronomico. Oltre alle immancabili visite ai monumenti ravennati, il tour prevede escursioni nel parco del Delta e nella pineta cervese, degustazioni e spettacoli del Ravenna Festival, senza dimenticare la vita di spiaggia.

“Questi educational – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – ci permettono di far conoscere le bellezze del nostro territorio in maniera integrata. Dobbiamo lavorare sempre più verso queste collaborazioni per presentare la nostra grandissima offerta turistica, superando la concezione dei confini territoriali. Grazie a queste iniziative abbiamo ospitato oltre 20 tra tour operator, giornalisti e blogger provenienti da Germania, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito, raccogliendo grande interesse da parte di tutti i partecipanti. Questi progetti ci consentono di gettare le basi per future collaborazioni e soprattutto sono l’occasione per raggiungere platee estremamente eterogenee: dai gruppi di turisti senior, alle famiglie, ai millennials”.