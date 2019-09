Iniziato il tour di Confartigianato e delle forze dell’ordine per insegnare a riconoscere i truffatori

Seconda tappa in provincia di Ravenna per i gazebo della legalità, i punti informativi allestiti da Confartigianato, in collaborazione con le forze dell’ordine, per informare la cittadinanza sulle tecniche utilizzate dai truffatori a danno di anziani e persone sole per strada, a casa o al telefono. Dopo la tappa di Ravenna, il tour organizzato all’interno della campagna nazionale “Più Sicuri Insieme” ha toccato Faenza, Piazza del Popolo, durante il mercato cittadino. Proprio in questi giorni, in tutta la provincia, si è registrata un’elevata attività da parte dei malviventi che si sono spinti a fingersi il Comandante della Polizia Locale di Ravenna e a chiedere una somma di 20 mila euro alla vittima, la quale, però, ha saputo riconoscere il raggiro. L’appuntamento successivo sarà Lugo, mercoledì 11 settembre mentre sul territorio saranno sempre funzionali le botteghe sentinelle della legalità’, ovvero la rete di 120 botteghe artigiane e del commercio che non solo distribuiranno un vademecum sulle tecniche dei truffatori, ma saranno anche un punto di riferimento al quale potersi rivolgere nel caso ci si sentisse in una situazione di pericolo