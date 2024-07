L’estremo difensore classe 2000 si unisce la gruppo guidato da Antonioli

Cresciuto nel settore giovanile del Carpi, muove i primi passi in serie D con Lentigione e Reggiana prima di debuttare nel professionismo con lo stesso Carpi. Significativa esperienza sempre in serie C con la maglia dell’Albinoleffe. Nell’ultima stagione si è alternato tra Carpi e Borgo San Donnino.

Matteo Rossi rappresenterà l’alternativa di esperienza per la porta giallorossa, ritroverà Mister Antonioli con il quale ha già lavorati ai tempi della Reggiana.