In merito alle recenti osservazioni sul percorso amministrativo relativo alla realizzazione della cosiddetta “bretella” di Porto Fuori, l’Amministrazione comunale chiarisce che tutti gli atti che hanno portato alla situazione attuale, fondati sul lavoro degli uffici, comprese l’approvazione e la riapprovazione del Pua, hanno integralmente rispettato le previsioni normative di riferimento. Peraltro non risultano impugnati da alcuno in seguito alle comunicazioni e pubblicazioni previste dalla legge.

Pertanto risultano pienamente efficaci e quindi produttivi di tutti gli effetti collegati, compresi l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Di conseguenza non è in alcun modo possibile né ragionevole per l’Amministrazione comunale interrompere il procedimento espropriativo ora in corso relativo alle aree sulle quali sarà realizzata la “bretella” di Porto Fuori.