Calcio: Ravenna batte 3 a 0 il Corticella ed è in testa alla classifica da sola

Se gli esami non finiscono mai, ben vengano questi stimoli per la truppa guidata da Gadda. I giallorossi con l’ennesima prova di grande sostanza e carattere regolano il Corticella con un netto 3-0 che, considerando un avversario di valore come i biancazzurri, ha un valore ancora più grande di quanto possa esserlo la vetta della classifica dopo solo 5 gare di campionato.

Le caratteristiche del Ravenna si vedono fin da subito ed il pressing asfissiante, nonostante i 30 gradi del Benelli, non da spazio alla manovra ospite. Prima opportunità al 10’ con lo schema da piazzato che libera Nappello il quale in equilibrio precario alza troppo all’altezza del dischetto. Risponde il Corticella con la punizione calciata dal limite dell’area da Farinelli respinta dalla barriera. La gara è intensa, scorbutica e l’arbitraggio un po’ troppo all’inglese crea qualche mugugno sugli spalti del Benelli. Così come il gol annullato per fuorigioco di Tirelli al 17’ che meriterebbe una verifica al VAR. Il Ravenna difende con la solita compattezza e prova a fare male ripartendo con determinazione. Ci prova prima Tirelli ad inserirsi in area con poca fortuna, poi Nappello su punizione, la conclusione è larga ma avrà l’occasione per rifarsi nel corso della gara. Al 33’ ottima occasione per il Corticella che libera al tiro in area Trombetta, il Ravenna si salva in corner. Al 35’ Nappello decide di spostare gli equilibri del match con il marchio di fabbrica, il gol su punizione. La parabola che scavalca la traversa e si insacca nel sette è da vedere e rivedere. Cinque minuti più tardi il Ravenna ha la palla per il raddoppio ma la conclusione di Tirelli, nuovamente liberato da Nappello si stampa sulla traversa. Il Corticella dopo l’intervallo prova a ripartire con ardore, ma il Ravenna mette subito fine ad ogni velleità di rimonta, al 56’ gran lavoro di Campagna che resiste ad un paio di contrasti in area e riesce a servire Tirelli che da due passi non perdona Martelli ed esulta sotto la Curva Mero. Al 66’ il Corticella ci prova a riaprirla con la bella conclusione di Farinelli ma la palla si stampa sulla base del palo. Il Ravenna però è ancora affamato ed al 71’ cala il tris, scatto in profondità di Nappello che salta un avversario e vede Tirelli meglio piazzato all’altezza del rigore che ringrazia e gonfia la rete per un’altra bella doppietta davanti al proprio pubblico. Sul finale il Corticella ha un sussulto di orgoglio e chiude i giallorossi nella propria trequarti per cercare il gol della bandiera, l’abnegazione di tutti gli effettivi del Ravenna però regala solo un paio di conclusioni dalla distanza sulle quali Cordaro si fa trovare pronto e dimostra un’affidabilità che fa dormire sogni tranquilli ai tifosi.

Con questa vittoria il Ravenna si issa solitaria al vertice della classifica, un risultato inatteso che può far sognare ma non fare venire le vertigini. La chiave come ribadito nei commenti del post partita è il lavoro e da martedì ci si concentrerà solo ed esclusivamente sulla trasferta contro il sempre pericoloso Lentigione.

IL TABELLINO

RAVENNA FC – CORTICELLA 3-0

MARCATORI: 35’ Nappello, 56’ Tirelli, 71’ Tirelli

RAVENNA FC: Cordaro, Spezzano, Marino (86’ Calandrini), Tirelli (78’ Varriale), Campagna (64’ Alluci), Nappello (86’ Boccardi), Rrapaj, Magnanini, Esposito, Pavesi (71’ Sabbatani), Agnelli. A disposizione:Rossi, Gobbo, Mancini, Vinci. Allenatore: Massimo Gadda

CORTICELLA: Martelli, Cavacchioli (85’ Quadraccia), Manarini (78’ Suliani), Chmangui, Carrettucci (46’ Bonetti), Cavallini, Amayah, Rocchi (57’Gozzo), Trombetta, Bertani (8’ Mordini), Farinelli. A disposizione: Bruzzi, Ferretti, Ferrante, Divona. Allenatore: Alessandro Miramari

Ammoniti: Menarini, Farinelli, Chmangui, Nappello

Recupero: 3’ e 5’