Tragedia della strada nel pomeriggio sulla via Marabina nei pressi di Lido di Dante, un uomo di 54 anni è uscito di strada per cause in via di accertamento a bordo del suo scooter 50 Aprilia ed è morto sul colpo. Sul posto gli uomini del 118 che avevano allertato anche l’elicottero ma purtroppo per l’uomo non c’era nulla da fare. L’ipotesi è che l’uomo abbia avuto un malore.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge, la strada è stata chiusa al traffico.