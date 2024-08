La stagione 2024/25 sarà fondamentale per la storia della Raggisolaris Academy, iniziata nel 2015. I faentini avranno infatti l’onore di essere una delle otto società in Emilia Romagna a partecipare a tutti i campionati d’Eccellenza, un grande risultato che rappresenta un punto di partenza e non certamente di arrivo.

Fondamentali per la prossima annata sono anche le collaborazioni con altre società della provincia come Aviators Lugo e Faenza Basket Project, per compiere un lavoro di sinergia comune finalizzato alla crescita dei giovani, perchè soltanto con l’unione delle forze si possono raggiungere risultati importanti.

Il punto sulla prossima stagione, che inizierà a fine agosto, lo fa Francesco Comastri, coordinatore tecnico del settore giovanile della Raggisolaris Academy.

“La Raggisolaris Academy è una casa per tutti i ragazzi che vogliono giocare a pallacanestro a seconda del loro livello tecnico, fisico e mentale – spiega Comastri – ed è un aspetto fondamentale da sottolineare. Anche nella prossima stagione parteciperemo ai campionati Under 17 ed Under 15 Regionale, annate che ci hanno dato e continueranno a darci soddisfazioni, e grazie ai buoni rapporti stretti con Faenza Basket Project e la collaborazione con Basket Lugo tanti “nostri” ragazzi troveranno posto in squadre delle rispettive società. Ci sono davvero ottime premesse perché tutti gli atleti, dai più piccoli ai più grandi, possano trovare lo spazio migliore per il loro sviluppo, e di ciò ne siamo davvero contenti”.

“Poi c’è la grande soddisfazione di partecipare per la prima volta nella storia del basket faentino a tutti i campionati Eccellenza (Under 19, Under 17 ed Under 15) ed ai campionati Gold (Under 14 e con grande probabilità all’Under 13 ed Esordienti): è una gratificazione immensa per tutta l’Academy e per la pallacanestro faentina. A maggior ragione se si pensa che, salvo la Wild Card per la l’Under 19 Eccellenza che abbiamo ottenuto meritatamente dopo l’ottima stagione disputata, sono tutti campionati a cui quali ci siamo qualificati sul campo. Questo per sottolineare ancora una volta come il risultato di una squadra non è l’obiettivo, ma un effetto dei miglioramenti che i ragazzi compiono sul campo durante le settimane, i mesi e gli anni di allenamento ed impegno. Un percorso che per noi allenatore è l’orgoglio più grande”.

“È fantastico vedere il nome della Raggisolaris Academy accostato alle grandi realtà del basket emiliano romagnolo, come uniche società che partecipano a tutti i maggiori campionati giovanili italiani. Con il presidente Cristian Fabbri avevamo progettato questo ambizioso percorso, ma riuscire in sole tre stagioni a portare l’organizzazione della Raggisolaris Academy a questo livello, è davvero grande motivo di orgoglio e ci deve fare sentire addosso la responsabilità di essere parte di qualcosa di grande, di qualcosa che dobbiamo continuare a curare con grande impegno e determinazione. Abbiamo davanti un’annata storica per Faenza: ci tengo a ringraziare in particolare tutte quelle persone che sono nell’ombra e che con grande passione contribuiscono al consolidamento ed alla crescita costante dell’Academy”.