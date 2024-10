Il Capra Team Ravenna è l’unica associazione sportiva della provincia interamente dedicata al basket femminile e punta alla promozione in B

Il basket femminile è la scommessa del Capra Team Ravenna da oltre 10 anni. Nata nel 2012, è l’unica associazione sportiva della provincia dedicata prettamente al basket femminile. Oggi il Capra Team vede un settore giovanile in crescita, e un folto minibasket; ma la punta di diamante resta la Serie C, che dopo aver sfiorato la promozione in B nella scorsa stagione, quest’anno ci riprova. Il calendario della serie C è ancora in fase di definizione, ma le ragazze del Capra Team Ravenna giocheranno il venerdì sera al PalaMattioli