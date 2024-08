“Nell’angolo della via Flammarion con via Schiapparelli davanti alla piscina comunale e al Centro sportivo è presente un appezzamento di terreno apparentemente abbandonato, pieno di erbacce e arbusti, che offre una vista davvero squallida. Alcuni residenti nelle citate strade ai cui margini si snodano villette e giardini molto curati e gli stessi frequentatori del centro sportivo posto di fronte all’area in questione, hanno più volte manifestato il loro disappunto per evidenziare la carente manutenzione della superficie in oggetto, senza, tuttavia, ottenere risultati apprezzabili. Non si contesta, infatti, il mancato utilizzo dell’area o l’assenza di una specifica destinazione d’uso, ma piuttosto si pone l’accento sulla mancanza di manutenzione e cura del manto erboso: situazione che di fatto offre un’ immagine davvero indecorosa in una zona residenziale di così elevato pregio. La mancanza della benché minima cura dell’ambiente oltre ad offrire uno spettacolo disdicevole, favorisce, tra l’altro, il proliferare di animali a scapito anche delle abitazioni vicine. Per queste ragioni è necessario responsabilizzare la proprietà dell’area affinché compia ogni azione necessaria atta ad assicurare il rispetto dell’ambiente e il buon decoro urbano.”

Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna)