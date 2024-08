Sara Errani e Jasmine Paolini vincono l’oro nel tennis. Storico successo per il doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi. La coppia azzurra ha sconfitto in finale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, in campo con i colori indipendenti. Un match iniziato non benissimo per Errani-Paolini, che hanno ceduto il primo set 6-2. Andreeva e Shnaider a tratti sono sembrate dominanti, complice anche un piccolo problema fisico per Sara Errani.

Nel secondo set la situazione si è completamente capovolta. Sia Errani, sia Paolini sono entrate sempre più in ritmo, hanno conquistato sicurezza e un break dopo l’altro hanno avuto ragione delle russe per 6-1.

Il terzo set si è giocato al tiebreak a 10 punti, con le italiane sempre avanti. Le quattro giocatrici in campo hanno dato vita anche a scambi lunghi e molto belli, ma alla fine Errani e Paolini si sono imposte per 10-7, conquistando il primo Oro per l’Italia del tennis alle Olimpiadi, a 24 ore di distanza dal bronzo vinto da Lorenzo Musetti nel torneo maschile.

Prima di Parigi 2024, l’unica medaglia in questa disciplina per i nostri colori era il bronzo del triestino Uberto de Morpurgo, conquistato sempre a Parigi, nel 1924.