“Quando riempiamo il nostro carrello della spesa pensiamo a coloro che un carrello non se lo possono permettere”. Il Rotary Club da sempre è vicino, nell’ambito dei suoi numerosi service, ai bisogni più urgenti della collettività. Tra questi, l’insufficienza alimentare è ritenuta prioritaria, così come prioritarie sono le iniziative volte a dare sostegno a tante famiglie bisognose di aiuto perché in stato di difficoltà economica.

In occasione della Giornata della Colletta Alimentare del prossimo 27 novembre, il Rotary Club Faenza rinnova il proprio impegno a supporto di questa iniziativa, che ha un respiro nazionale e che quest’anno raggiunge la 25^ edizione. Grazie all’impegno di tanti volontari, il RC Faenza svolgerà il proprio servizio al centro Conad La Filanda per l’intera giornata di sabato prossimo, al fine di raccogliere generi alimentari non deperibili da destinare al Banco Alimentare.

L’invito a dare un contributo tangibile è rivolto a tutti i rotariani, ma soprattutto alla cittadinanza intera; un piccolo gesto che, se fatto da tutti, può portare a grandi risultati.