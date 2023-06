Tatuatori, artigiani e artisti per raccogliere fondi per “L’isola di Nim”

Una giornata per raccogliere fondi per “L’isola di Nim”, l’asilo di via Silvio Pellico distrutto dalle due alluvioni di maggio. Oltre 30 milioni di euro probabilmente i danni. “Fango” il titolo dell’iniziativa curata da SpazioSpazio, la realtà di Corso Matteotti dove 11 professionisti hanno dato vita ad un luogo di co-working. Piadina, artigianato artistico e sedute straordinarie di tatuaggi dedicati alla Romagna e per conservare il ricordo dell’alluvione, ma anche della solidarietà che ha portato e della forza e della voglia di ripartire. A tatuare Toni Vez, direttamente dalla Germania, e Elia Landi. E in tanti sono accorsi per aiutare a ripartire “L’isola di Nim”, che nel frattempo ha ripreso il servizio rivolto alle famiglie in via Fornarina.