Inaugurato il cantiere della nuova spiaggia di Punta Marina per le persone con disabilità

Inaugurato il cantiere per la realizzazione della “Spiaggia dei valori”, la spiaggia per le persone con disabilità dell’associazione Insieme a te, che ha ottenuto una concessione ventennale a Punta Marina. Presente alla posa delle prime pietre il Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli.

La nuova spiaggia, che sarà aperta a partire dal 9 luglio, aumenterà le postazioni per le persone con disabilità: saranno 30, coperte 18 dal gazebo e 12 da ombrelloni. Lo stabilimento balneare sarà però aperto a tutte le categorie di fruitori.

Il progetto ha un costo di 1 milione di euro. La cifra al momento è coperta al 60% grazie alle donazioni di privati e diverse realtà del territorio e grazie ai 135 mila euro del bando del PNRR. Per aderire alla raccolta fondi, è possibile visitare il sito dell’associazione Insieme a te (www.insiemeate.org).