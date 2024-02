Venerdì 9 febbraio una nutrita delegazione della Romagna Faentina – composta dai sindaci di Solarolo e Riolo Terme Stefano Briccolani e Federica Malavolti e dagli assessori di Faenza e Brisighella Massimo Bosi e Dario Laghi, assieme al responsabile della Protezione Civile dell’Unione Romagna Faentina Marco Iacchetta – ha partecipato, su invito dell’Assessore Regionale alla Protezione Civile, Clima e Ambiente del Veneto Giampaolo Bottacin, alla Cerimonia di ringraziamento del Sistema di Volontariato Regionale tenutasi a Conegliano Veneto.

Alla presenza del Presidente della Regione Luca Zaia, sono stati ricordati i tantissimi interventi di soccorso alla popolazione a cui negli ultimi due anni il sistema di Volontariato ha partecipato.

Fra queste un’importanza particolare per vastità e complessità è stata riconosciuta all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna a maggio 2023. È stato il sindaco di Solarolo, Stefano Briccolani, a portare sul palco il ringraziamento, il saluto e la testimonianza dei comuni romagnoli e in particolare dell’Unione della Romagna Faentina, dove gli interventi dei Volontari del Veneto sono stati numericamente e tecnicamente decisivi, specie nei comuni più piccoli.

Un’occasione per poter dire ancora grazie a tutte le donne e gli uomini che hanno portato la loro professionalità ed umanità nei territori colpiti, fornendo un aiuto fondamentale per superare la fase più acuta dell’emergenza. Un’occasione, inoltre, per incontrare personalmente tanti volontari e funzionari che hanno manifestato la gioia e l’emozione di aver potuto offrire il loro aiuto.

Una testimonianza che, al di là di tutto, ha ribadito quanto ancora oggi sia importante vivere ed organizzarsi in modo solidale e coeso, per superare le difficoltà lasciando da parte i personalismi e l’individualismo.