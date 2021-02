Quartiere Centro Sud e Fiab chiedono più sicurezza per via Marconi

Più sicurezza in via Marconi. Lo chiedono il Quartiere Centro Sud e Fiab dopo l’incidente mortale costato la vita a Gilberto Mengozzi, investito da un’auto mentre attraversava la strada. Non un caso isolato in via Marconi negli ultimi anni. Sull’asfalto, ancora oggi, i segni dei rilievi della Polizia Locale dell’incidente di domenica sera e fiori a ricordare l’uomo molto conosciuto in città per il suo impegno nel campo sociale, con la pettorina del Piedibus o la casacca della Pubblica Assistenza. Per limitare la velocità dei veicoli che transitano lungo via Marconi, il quartiere ha chiesto misure più efficaci. Non è la prima volta in realtà che all’amministrazione comunale viene avanzata richiesta di questo tipo. Attraversare la strada in via Marconi, nonostante le strisce pedonali, è spesso molto pericoloso per la quantità e la velocità del traffico presente.