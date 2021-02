Approvato il Regolamento Deco per valorizzare i prodotti e le ricette “Made in Ravenna”

Durante la seduta dello scorso 9 febbraio il consiglio comunale ha approvato con voto unanime il Regolamento Deco per le Denominazioni di origine comunale dei prodotti gastronomici e artigianali del territorio. Lo scopo di questa denominazione è quello di promuovere ulteriormente le eccellenze prodotte nella città di Ravenna e nelle sue frazioni, che potranno così dotarsi di un’ulteriore riconoscimento anche agli occhi dei turisti che si spera possano tornare al più presto in città. L’assessore alle Attività produttive del Comune di Ravenna Massimo Cameliani spiega come funziona il Regolamento Deco e quali vantaggi potrà portare alle imprese del territorio.