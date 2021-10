“In questi giorni tra le varie necessità spicca quella relativa alla carenza di cibo umido per gatti. Siamo quindi costretti a rivolgere un appello a quanti sono sensibili al problema dei gatti randagi affinchè ci facciano pervenire un’aiuto utile a superare questo momento di difficoltà” afferma Enpa sezione di Ravenna.

“Ringraziando fin da ora quanti vorranno ascoltare il nostro appello specifichiamo che necessitiamo di cibo umido per gatti adulti a prescindere dal formato e dalla marca. Potrete recapitarci quanto deciderete di donare direttamente presso l’ufficio Enpa in Via Corti alle Mura n.68 a Ravenna dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure chiamandoci al numero 0544 36944” continua Enpa.

“Chi volesse acquistare direttamente da Amazon riportiamo qui di seguito il link della nostra “Lista dei desideri” https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/MDEBTIWNJ6PQ?ref_=wl_share

Per chi infine gradisse farci pervenire un’erogazione in danaro potrà farlo tramite IBAN IT 85V0627013101CC0840262000 intestato a Enpa Ravenna oppure PayPal tramite il nostro sito ravennaenpa.wixsite.com/enpa” conclude Enpa Ravenna.