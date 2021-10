Tra conferme e volti nuovi ecco il consiglio comunale di Ravenna |VIDEO

Si è svolta ieri pomeriggio a partire dalle ore 17 la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Ravenna, formatosi dopo le amministrative del 3 e 4 ottobre. Dopo il giuramento del sindaco Michele de Pascale, il consiglio ha eletto con 30 voti favorevoli l’ex assessore Ouidad Bakkali come Presidente, su proposta del capogruppo del PD Massimo Cameliani. Il ruolo di vice sarà invece ricoperto dal veterano della politica Alvaro Ancisi, eletto con 28 voti su 30 a seguito della proposta del capogruppo di Viva Ravenna Nicola Grandi. La carica di vicesindaco è stata invece nuovamente assegnata, come già annunciato in precedenza, ad Eugenio Fusignani del Partito Repubblicano. La seduta di ieri è stata per molti membri il primo debutto in consiglio comunale, e tra i banchi della Sala Consiliare sono tanti i volti giovani alla prima esperienza politica.

Consiglieri di maggioranza

Partito Democratico: Ouidad Bakkali, Massimo Cameliani, Gianmarco Buzzi, Marco Montanari (subentrato a Federica Del Conte nominata assessore), Alessandra Folli (subentrata a Giacomo Costantini nominato assessore), Stefania Beccari (subentrata a Federica Moschini nominata assessore), Fabio Bazzocchi, Idio Baldrati, Maria Gloria Natali, Rudy Gatta, Cinzia Valbonesi (subentrata a Livia Molducci nominata assessore), Igor Bombardi, Lorenzo Margotti, Fiorenza Campidelli, Renald Haxhibeku.

Partito Repubblicano Italiano: Chiara Francesconi, Andrea Vasi (subentrato a Giannantonio Mingozzi rinunciatario subentrato ad Eugenio Fusignani nominato vicesindaco).

Lista de Pascale: Daniele Perini, Davide Buonocore

Ravenna Coraggiosa: Francesca Impellizzeri (subentrata a Gianandrea Baroncini nominato assessore), Luca Cortesi.

Movimento 5 stelle: Giancarlo Schiano (subentrato a Igor Gallonetto nominato assessore).

Consiglieri di opposizione

Fratelli d’Italia: Alberto Ferrero, Angelo Nicola Di Pasquale, Renato Esposito.

Lega Salvini premier: Gianfilippo Nicola Rolando, Giacomo Ercolani.

Viva Ravenna: Filippo Donati, Nicola Grandi.

Lista per Ravenna – Polo civico popolare: Alvaro Ancisi.

Forza Italia Berlusconi per Ancarani – Primavera Ravenna: Alberto Ancarani.

La Pigna – Città, forese e lidi: Veronica Verlicchi.