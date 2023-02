Oggi a Lugo “Una Piega per lo IOR”, maratona dei parrucchieri per aiutare le donne in chemioterapia

E’ iniziata questa mattina alle 9,30 l’iniziativa con i parrucchieri di Lugo che sono a disposizione fino alle 17:00 presso il Salone Estense della Rocca in piazza dei Martiri 1, proponendo a chiunque voglia partecipare appunto lavaggio e piega con un contributo minimo di 20 euro, che andranno interamente a contribuire alla campagna IOR “La Mia Mamma è Bellissima”. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Lugo, si svolgerà in collaborazione con Obiettivo Bellezza by Formart, CNA Ravenna, Confartigianato Ravenna: i prodotti di bellezza saranno forniti da Open Space, concept distributori di Davines. Per maggiori informazioni sull’evento contattare la sede di Lugo al numero 0545.32033.