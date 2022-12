Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna comunica di avere organizzato la tradizionale Cena degli Auguri, Venerdì 16 Dicembre 2022 ore 20:00, presso la splendida cornice del Palace Hotel di Milano Marittima, Viale 2 giugno n. 60, come da Biglietto di Invito allegato.

La Cena degli Auguri è occasione di raccoglimento dell’intera Comunità Portuale nella ricorrenza del Santo Natale ed è anche l’occasione per l’incontro e la partecipazione alla vita del Club dei nostri famigliari ed amici, che siamo certi vorranno partecipare numerosi.

Con il Presidente dell’AdSP Daniele Rossi faremo brevemente un consuntivo dell’anno che ci apprestiamo a lasciare e dello stato di avanzamento del Progetto Hub Portuale di Ravenna.

Nel corso della serata sarà consegnato il Premio “Timone D’Oro”, che, per l’anno 2022, è stato assegnato all’Ing. Renzo Righini con la seguente motivazione:

“Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Bologna è Socio e Amministratore Unico della società F.lli Righini Srl, con sede in Ravenna, oltre che Socio ed Amministratore di diverse altre società.

Membro di diverse associazioni di settore, è Amministratore Unico di OMC Scrl (Offshore Mediterranean Conference).

F.lli Righini Srl è un’azienda con più di 70 anni di esperienza nella costruzione di macchinari e operante nel settore offshore dal 1980. L’azienda è leader internazionale nella progettazione e costruzione di impianti meccanici, packages e attrezzature per il settore Oil&Gas.

Sempre al passo con i tempi, F.lli Righini ha ampliato il proprio portafoglio progettando e costruendo con successo macchinari per i settori Offshore Wind e Offshore Decommissioning.

Progettazione, costruzione e collaudo sono eseguiti completamente all’interno dell’azienda, presso lo stabilimento di Ravenna.

Un imprenditore che con la propria azienda onora il nostro Porto ed il Distretto Energetico ravennate nel mondo, personificando perfettamente i simboli del nostro logo, il timone e l’elica quali organi di governo e propulsione in un mondo che cambia”.

La serata sarà allietata da eventi, sorprese ed omaggi, oltre che da una meravigliosa Cena organizzata per noi dal Gruppo Select Hotels, che ci ha anticipato un menù veramente eccezionale.

