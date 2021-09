Continua lo sviluppo del progetto Faenza Shopping Park: si punta a marchi non presenti in Italia

Mentre il Partito Democratico ha presentato una serie di proposte per elaborare un Piano Strategico di Sviluppo del Centro Storico, continua sotto traccia il lavoro di progettazione di Faenza Shopping Park, il nuovo centro commerciale di proprietà del fondo americano York Capital e sviluppato dalla multinazionale Sonae Sierra. Al momento il cantiere è ancora fermo allo scheletro che avrebbe dovuto essere Le Perle. Si sta ancora lavorando infatti a siglare gli accordi con i marchi che poi andranno ad affittare i negozi. L’area cantieristica sembra essere al momento la preoccupazione minore. È stato stimato infatti che la durata dei lavori non sarà eccessiva. Questione di mesi non appena saranno firmati i contratti.