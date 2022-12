“Con la vittoria della destra alle ultime elezioni politiche le leggi che riguardano i diritti acquisiti in materia stabile in realtà sono in pericolo.

Nonostante le rassicurazioni reiterate del capo del governo che questa legge non verra’ modificata i precedenti, vedi regione Marche e anche altre governate dalla destra, hanno reso difficile e complicato l’applicazione delle normative che riguardano l’interruzione volontaria di gravidanza.

Ne parliamo Sabato 03 dicembre ore 16,30 presso la Sala 25 Aprile, Piazza 25 Aprile, a Cervia con il Dott. Maurizio Morelli (Ginecologo) e Marilena Grassadonia (Segreteria nazionale sinistra italiana)

Modera : Alessandro Perini (Coordinatore Provinciale Sinistra Italiana)”