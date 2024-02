Martedì 27 febbraio, alle 20:30, al Teatro Rasi, si terrà la prima Chiamata Pubblica per il Don Chisciotte ad Ardere opera in fieri 2024 di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, che vedrà cittadine e cittadini andare in scena a fine giugno insieme alle attrici e agli attori delle Albe. Il progetto, che si inserisce all’interno della programmazione del Ravenna Festival, è co-prodotto da Albe / Ravenna Teatro, Ravenna Festival e Teatro Alighieri.

All’incontro – insieme a Martinelli e Montanari, che riprenderanno il lavoro con le cittadine e i cittadini portato avanti in questi anni – saranno presenti Matteo Marelli (FilmTV e Filmmaker Festival) e Fulvio Baglivi (Rai3 Fuori Orario Cose(mai)viste) per proseguire il percorso di visioni e dialoghi sul Don Chisciotte tra teatro e cinema che accompagnerà la creazione dell’opera dei due direttori artistici. L’ingresso è libero. Per informazioni Ravenna Teatro tel. 0544 36239