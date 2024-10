Un nuovo trebbo proposto dall’associazione Humusapiens, dal titolo “Intelligenze locali al femminile”, verrà proposto sabato 19 ottobre alle 10 presso il Parco della Scuola comunale d’arte di via Bedeschi 9 a Bagnacavallo.

Interverranno donne che hanno trovato ognuna un modo diverso di esprimere la propria creatività, altre si potranno presentare spontaneamente.

«I trebbi sono delle bellissime occasioni – osservano da Humusapiens – per incontrarsi, presentarsi, parlare insieme guardandosi in faccia, scoprire cosa abbiamo in comune e cosa ci rende unici. I trebbi nei parchi hanno il valore aggiunto degli alberi attorno e offrono la possibilità anche ai passanti di unirsi alla conversazione.

All’incontro potranno partecipare naturalmente sia donne che uomini: per chiunque è interessante conoscere i percorsi degli altri, magari si trovano stimoli per migliorare la vita.»

In caso di maltempo l’incontro si terrà nella saletta comunale del complesso di via Bedeschi.

L’ingresso è libero.

L’iniziativa fa parte del progetto “Coltivare la nostra umanità”, nell’ambito della programmazione culturale 2024 del Comune dedicata al paesaggio umano.