Sabato 19 ottobre 2024 alle ore 10.00 presso l’Aula Icaro 1 del Liceo Morgagni a Forlì si svolgerà la premiazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Forlì e Forlimpopoli diplomati con il massimo dei voti (100 centesimi e 100 centesimi e lode) al termine dell’anno scolastico 2023/2024.

L’iniziativa è promossa da LA BCC ravennate forlivese e imolese, con il patrocinio del Comune di Forlì ed in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor ETS e gli istituti scolastici forlivesi.

LA BCC ravennate forlivese e imolese premia i ragazzi con una borsa di studio del valore di 100 euro, valore che raddoppia a 200 euro per i Soci o figli di Soci BCC.

Parteciperanno all’evento: Paola Casara (Assessora alle Politiche per l’educazione e l’istruzione, Forli Città universitaria, Politiche Giovanili e Servizio Civile, Politiche per lo sviluppo economico del territorio, Progetto Forlì Aerospazio), Gianni Lombardi (Vice Presidente LA BCC ravennate forlivese e imolese), Edo Miserocchi (Presidente Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor ETS), Susi Olivetti (Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì), Gianguglielmo Ragni (Capo Area Territoriale di Forlì LA BCC ravennate forlivese e imolese).

“Riconoscere e assegnare valore ai giovani è uno dei più importanti investimenti in futuro” afferma Paola Casara, Assessora alle Politiche educative del Comune di Forlì. “Per tale ragione – prosegue – l’iniziativa promossa dalla BCC ravennate forlivese e imolese, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor ETS e gli istituti scolastici forlivesi merita un plauso e una grande espressione di gratitudine. Il Comune è onorato di aver patrocinato questo progetto che punta a coltivare ingegno, educazione e talenti attraverso la formazione e la fiducia. 100/100 valore ai giovani è anche un grande riconoscimento di fiducia nelle ragazze e nei ragazzi, in ciò che sono e in ciò che diventeranno. Il mondo degli adulti deve dimostrare che crede nei giovani e questa importante iniziativa assolve a questo compito in modo concreto”.

“Riserviamo grande attenzione ai giovani del nostro territorio perché rappresentano il futuro e la possibilità concreta di sviluppo della nostra comunità” – dichiara Gianni Lombardi, Vice Presidente LA BCC ravennate forlivese e imolese e Presidente del Comitato Locale di Forlì. “La cerimonia di Forli, segue quelle che abbiamo già organizzato nelle altre aree territoriali della Banca a Faenza, Lugo, Ravenna ed Imola e che ci ha visto riconoscere a centinaia di studenti l’impegno con cui hanno brillantemente affrontato il percorso scolastico. Mi auguro che con altrettanta determinazione si affaccino alle sfide della formazione universitaria e dell’ingresso nel mondo del lavoro, affinché trovino piena realizzazione nel loro percorso di crescita personale e professionale. La nostra BCC è una banca locale e destina significative risorse alla promozione di progetti di qualità in ambito formativo, attraverso erogazioni liberali agli istituti scolastici, programmi di educazione finanziaria e supporto, con borse di studio e prodotti e servizi finanziari dedicati, ai giovani per sostenere gli impegni economico finanziari dei percorsi di studio e più in generale di vita.”