Si è tenuta lunedì mattina, all’Istituto comprensivo Europa di Faenza, il secondo incontro dell’iniziativa “Acqua è, e Vita 2024” promosso dal Comando dei Vigili del Fuoco e sotto il patrocinio della Prefettura di Ravenna. I saluti iniziali sono stati portati dal Sindaco di Faenza, dal Prefetto di Ravenna, dal Direttore Regionale Emilia Romagna dei Vigili del Fuoco e dalla Dirigente Scolastico.

L’attività divulgativa è stata gestita in forma congiunta tra Vigili del Fuoco del Comando di Ravenna, 118, Polizia Provinciale Ravenna e Protezione Civile Comunale dell’ Unione Faentina. A tutti i partecipanti è stato distribuito un pieghevole con una serie di informazioni tese ad aumentare la consapevolezza del rischio, prevenzione , protezione e auto protezione in caso di allagamenti e alluvioni.

Nell’area antistante la scuola, personale di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia Provinciale, 118, Guardie ecologiche e unità cinofile hanno poi effettuato per i ragazzi alcune dimostrazioni di operazioni di soccorso, spiegando agli studenti quali comportamenti seguire in caso di pericolo.