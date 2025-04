Trentesima giornata di campionato e nuovo appuntamento esterno per il Ravenna FC, atteso domani sul campo del Tau Altopascio per una sfida dal sapore d’alta classifica. I giallorossi, reduci dalla convincente vittoria interna contro il Corticella, sono chiamati a dare continuità al successo per restare aggrappati con forza alla corsa promozione.

Il distacco dalla vetta resta di cinque punti, con il Forlì che non accenna a rallentare, ma il Ravenna ha il dovere di crederci fino in fondo, senza lasciare nulla di intentato. La trasferta di domani è di quelle impegnative: il Tau, attualmente quarto in classifica, è una delle squadre più attrezzate del girone e ha guidato a lungo la classifica nella prima parte della stagione. I toscani hanno tra le loro fila il capocannoniere del campionato, Motti, già autore di 19 reti, e possono contare su un organico esperto e competitivo.

A rendere ancor più speciale la sfida, la presenza in panchina di un ex giallorosso: Simone Venturi, oggi tecnico del Tau, ha infatti vestito la maglia del Ravenna da calciatore, e non farà mancare motivazioni ai suoi.

Marchionni dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: saranno ancora indisponibili sia Rossetti che Di Renzo, due elementi di grande spessore che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici. Il resto della rosa, però, sarà regolarmente a disposizione per affrontare al meglio una partita che si preannuncia intensa e combattuta.

Il Ravenna, dal canto suo, vorrà dare seguito ai segnali positivi visti al Benelli, in una prova di forza che ha mostrato una squadra viva, determinata e capace di reagire alle difficoltà. Per alimentare sogni e speranze, per rimanere attaccati al treno di testa e per provare a sfruttare qualsiasi occasione che possa riaprire i giochi.

Anche domani non mancherà il supporto del pubblico giallorosso: saranno circa 300 i tifosi al seguito, pronti a farsi sentire e a colorare di passione lo stadio toscano. Un legame, quello con la piazza, che continua a rivelarsi uno dei motori più potenti della stagione giallorossa.

Calcio d’inizio previsto per le ore 15:00: novanta minuti che valgono tantissimo, in un finale di stagione tutto da vivere.