Confesercenti a colazione con de Pascale: ripartono gli incontri per affrontare i temi del territorio

Confesercenti a colazione con gli amministratori del territorio. Sono ripartiti nel mese di febbraio gli incontri organizzati da Confesercenti Ravenna-Cesena per discutere i temi quotidiani legati alla realtà di imprese e privati cittadini in maniera più informale e diretta. Il format, nato per dialogare con i sindaci dei vari Comuni, oggi si allarga anche ad amministratori di banche, Camera di Commercio, consiglieri regionali e responsabili di Hera. A Lugo, nella mattinata del 19 febbraio, si è tenuto l’incontro con il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale.