Arancione scuro, i chiarimenti sugli spostamenti: no a parchi e seconde case, sì alla bici, passeggiate vicino casa

Dopo aver stabilito l’entrata in vigore della zona “arancione scuro” su quasi tutto il territorio della Romagna, ad eccezione di Forlì, la Regione ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito a quello che si potrà e non si potrà fare durante le prossime due settimane.

Non si potrà andare a far visita a parenti e amici. Gli spostamenti all’interno dei Comuni sono infatti vietati . Consentiti solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Non sono consentiti nemmeno gli spostamenti verso le abitazioni private. Né sono consentiti gli spostamenti in altri comuni per i residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

L’unica eccezione per andare a trovare parenti o amici è rappresentata dalle situazioni di necessità, come accudire o assistere qualcuno, ad esempio i bambini se i genitori devono assentarsi da casa per lavorare.