I ladri hanno rubato i soldi delle quote associative del centro sociale Bosco Baronio di Ravenna.

E’ successo la scorsa settimana dopo una serata con orchestra. Secondo il presidente del centro, il mattino seguente alla festa l’ufficio era sottosopra e la cassaforte aperta. In essa mancavano i soldi delle quote associative.

“Avevamo da poco raccolto le quote sociali: la tessera costa 10 euro a testa all’anno. Entro pochi giorni sarei dovuto andare a versare i soldi in banca. Molto probabilmente chi ha agito sapeva cosa avrebbe trovato, anche perché normalmente non ci sono molti soldi nel centro”, -ha raccontato al Resto del carlino il presidente del centro Francesco Fucksia.

E’ scattata la denuncia per furto. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino.