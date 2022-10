30 musicisti, 6 ore di concerto per ricordare Roberto Masotti

30 artisti che si alterneranno sul palcoscenico, 6 ore di concerto al Teatro Alighieri per ricordare Roberto Masotti, scomparso lo scorso maggio all’età di 75 anni. Testimone della storia della musica, Masotti, nella sua carriera da fotografo, ha immortalato le grandi rockstar, i protagonisti del jazz, i più importanti musicisti della classica, gli sperimentatori del suono. L’intero incasso della giornata, 10 euro il costo del biglietto, sarà devoluto all’AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie. Terre incognite il titolo del concerto ideato da Ravenna Manifestazioni che sarà anticipato da un incontro per la presentazione della riedizione del libro fotografico You Turned the tables on Me.