L’European Union Baroque Orchestra torna a suonare grazie all’Associazione Angelo Mariani

Torna a suonare dopo quattro anni di inattività la European Union Baroque Orchestra. L’appuntamento sarà a Ravenna, grazie alla collaborazione di Icons e Associazione Musicale Angelo Mariani, lunedì 28 novembre al Teatro Alighieri. Per la direzione dell’orchestra è stato scelto Alfredo Bernardini. Il programma varierà fra Corelli, Bach e Händel.

Per l’orchestra non sono stati anni facili gli ultimi. Oltre al covid, ha influito sull’attività della formazione anche la Brexit, che ha imposto l’abbandono della storica sede ad Oxford. Proprio per questo, l’appuntamento all’Alighieri rappresenta una sorta di ripartenza dopo il trasferimento. Le prove per il concerto del 28 si terranno sempre a Ravenna, a San Romualdo, aperte al pubblico e alle scuole.