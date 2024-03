Sala esaurita al Circolo Ravennate e dei Forestieri, nel tardo pomeriggio di sabato scorso, per la presentazione della pubblicazione “Ravenna Stra/ordinaria” curata dal Touring Club Italiano – Emilia-Romagna e da Culturambiente, aps con sedi a Cesena, Ravenna e Rimini.

Dopo il saluto del presidente del Circolo Beppe Rossi e dell’assessore al comune di Ravenna Igor Gallonetto è intervenuto Andrea Corsini, assessore al Turismo della regione Emilia-Romagna che ha sottolineato il forte rapporto con Culturambiente e il Touring Club Italiano che storicamente rappresenta quell’offerta di turismo sostenibile e consapevole che deve sempre avere più spazio nella promozione turistica regionale.

E’ intervenuta Ilaria di Cocco in rappresentanza del Segretariato regionale del Ministero della Cultura che ha illustrato i risultati della stretta collaborazione con il TCI. Pier Luigi Bazzocchi, Console Regionale del Touring, ha poi presentato il progetto “Emilia-Romagna dei Tesori” del quale “Ravenna Stra/ordinaria” è la seconda tappa dopo quella sulla Via Emilia. E’ un progetto che ha come scopo la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, ambientale e sociale della nostra Regione.

La pubblicazione propone 5 itinerari che coprono la città e l’intero territorio provinciale alla scoperta, appunto, di tesori spesso poco conosciuti ma di grande valore, anche turistico per chi cerca offerte di qualità ed ha il desiderio soprattutto di scoprire e di emozionarsi. Una città e una provincia Stra/ordinarie, nel doppio significato di questo aggettivo e cioè sia per valore sia per la storia e le caratteristiche ambientali e artistiche uniche nel nostro paese. Le conclusioni sono state affidate a Giulio Lattanzi, direttore generale del Touring.