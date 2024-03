Martedì 19 marzo 2024, dalle 14,30 alle 15,30, Confcommercio provincia di Ravenna presenta, attraverso un evento online, il nuovo Sportello dedicato a bar e ristoranti

Il titolo dell’iniziativa è ‘Pubblici Esercizi il nostro sportello per risultati certi’: si tratta di consulenza personalizzata attraverso un team di consulenti esperti di gpstudios per rispondere ai dubbi e aiutare l’impresa a raggiungere gli obiettivi di business.

Lo sportello nasce per dare risposte alle frequenti domande delle imprese del settore dei pubblici esercizi in modo semplice ed immediato come, ad esempio, strategie di crescita, obiettivi aziendali a breve periodo, come migliorare l’organizzazione dell’azienda, criticità gestionali operative, correttivi per ottimizzare i costi.

L’iniziativa è rivolta ai pubblici esercizi che già sono in attività, ma anche per tutti coloro che hanno intenzione di aprire una nuova attività, l’obiettivo è fornire accorgimenti e consigli mirati utili per la gestione quotidiana.

Per partecipare all’evento e ricevere il link di collegamento è necessario inviare mail a ravenna@confcommercio.it oppure telefonare a Confcommercio provincia di Ravenna Via di Roma 102 Tel. 0544.515622.