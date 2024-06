Shashe Capra è un’artista nata in Etiopia, adottata in Italia, e ha già esposto in numerose mostre: dalla California alla Slovenia dal Piemonte alla Campania.

Si è messa in gioco come artista dopo la laurea in Scienze della Comunicazione. Opere, disegni, voglia e passione, archiviati per paura o per troppi impegni, sono tornati a prendere luce quando ha deciso di voler guardare i propri quadri attraverso gli occhi e le parole delle persone.

Nelle sue opere prevalgono elementi naturali: corteccia, foglie, fango, fiori, semi, raccolti durante le sue lunghe passeggiate o ricavati dalle sue numerose piante. Queste materie piene di significato intrinseco sono ricamate ed incorniciate da uno stile unico ed originale.