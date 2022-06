100 Cellos in Piazza del Popolo: flash mob in vista dell’esibizione al Ravenna Festival | VIDEO

I 100 Cellos sono tornati a Ravenna Festival per cavalcare le onde sonore di un lungo fine settimana. Le giornate di giovedì 16 e venerdì 17 giugno sono state caratterizzate da concerti al Museo Nazionale e alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe e dal “concerto fiume” al Teatro Alighieri con la direzione artistica di Giovanni Sollima e Enrico Melozzi.

Sabato alle 19 nuovo appuntamento all’Alighieri. Nella mattinata, però, i violoncellisti si sono ritrovati al Museo Nazionale per poi trasferirsi in corteo in Piazza del Popolo dove hanno dato vita ad un flash mob alternando una serie di performance musicali. Un antipasto, in vista dell’appuntamento serale e dell’ultima giornata di domenica 19 giugno.

La quarta e ultima giornata di Cellolandia sarà una celebrazione della gioia del fare musica insieme:

Alle 11, al Museo Nazionale, Enrico e Tiziano Guerzoni, padre e figlio in arrivo da Bologna, si trasformano nei GuerzonCellos, supereroi del violoncello che uniscono il virtuosismo a un’eccezionale energia, con cui si lanciano in spericolate interpretazioni di classici barocchi, sorprendenti arrangiamenti di brani jazz e rock, composizioni originali in cui mescolano influenze del XVIII secolo, elementi psichedelici, improvvisazione, folk e jazz. Tiziano, che ha iniziato lo studio del violoncello a sette anni con la guida del padre Enrico, dopo gli studi al Conservatorio di Bologna si è diplomato all’Accademia di Santa Cecilia proprio con Giovanni Sollima, con cui si è esibito in più occasioni. Con il padre ha tenuto concerti anche in Francia, Austria e Cina e ha inciso due album.

Alle 19, sempre al Museo, l’appuntamento è con l’Ensemble Filo Barocco, i cui componenti – Maria Luisa Montano ai flauti, Francesco Facchini al violino, Carlo Maria Paulesu al violoncello e Marco Baronchelli al liuto – si sono incontrati nei contesti cameristici dei conservatori di Como e Lugano. Fin dall’esordio, nel 2018, l’ensemble ha scelto di non includere uno strumento a tastiera al proprio interno, così indagando una sonorità raramente associata al repertorio che esegue e creando un’alchimia espressiva e una miscela timbrica uniche. Nel 2020 il gruppo è stato selezionato per il programma europeo EEEMERGING+, volto a promuovere nuovi talenti nel mondo della musica antica. Oltre alla musica colta del XVII e XVIII secolo, Filo Barocco propone incursioni nella musica popolare e tradizionale europea, come svela l’album filoBarocco, uscito nel 2021.

Alle 21, al Pala De André, è in scena l’incontro ravvicinato tra la PFM – Premiata Forneria Marconi, indiscusso simbolo di un’epoca e di un genere, e una “creatura strumentale” di proporzioni inaudite come i 100 Cellos, altrettanto impossibile da incasellare, altrettanto alimentata da un’ambizione musicale pura e senza dogmi. Insomma, era destino. Tanto più che sono passati cinquant’anni, tondi tondi, dall’anno mirabilis 1972, quando è uscito Storia di un minuto, che è quello che succede quando cinque fra i migliori musicisti di sala italiani decidono di superare i confini della musica leggera e della canzone d’autore e si lasciano sedurre dalla buona novella anglosassone dei King Crimson, Gentle Giant e Genesis. E diventano i principali artefici del miracolo del Prog Rock italiano. Se dall’altra parte ci metti la poesia, l’espressività, l’estensione del violoncello, le moltiplichi per cento e le affili sull’esperienza di arrangiatori e compositori di Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi, non è un concerto. È una tempesta perfetta che colpisce dritta al cuore della musica. Per rivivere l’emozione, il concerto è in streaming su ITsART a partire dal 28 giugno.

Info e prevendite: 0544 249244

Biglietti: posto unico 5 Euro al Museo Nazionale, posto unico 25 Euro (20 ridotto) al Pala De André

Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, per l’evento al Pala sono previsti, secondo disponibilità, biglietti last minute (10 Euro, 5 Euro per gli under 30), acquistabili sul luogo di spettacolo da un’ora prima dell’evento.