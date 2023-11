La Cicloturistica Baracca a conclusione della stagione cicloturistica 2023 ha organizzato come ogni anno il pranzo sociale al quale erano inviatati anche i principali sponsor che sostengono l’attività della Società.

L’incontro che è stato particolarmente partecipato, erano infatti presenti 120 persone, si è svolto presso l’Agriturismo “La casa sull’albero” nelle campagne di Solarolo in un clima di grande allegria e cordialità, a dimostrazione che la pandemia e le catastrofi ambientali non hanno per nulla incrinato la voglia di stare insieme sui pedali e a tavola che ha sempre contraddistinto i soci della Baracca.

I dirigenti della Società oltre a ringraziare i soci per la numerosa presenza al pranzo e soprattutto per l’impegno volontario che non è mai venuto meno nell’organizzazione delle diverse iniziative svolte nel 2023, hanno approfittato dell’occasione per ricordare ai soci l’intensa attività portata avanti nel corso dell’anno e le diverse iniziative tese a rinsaldare sempre più lo spirito di socialità.

Oltre a ciò si è fatto un forte sollecito ai soci affinché vi sia una numerosa partecipazione all’Assemblea sociale che si svolgerà il 5 dicembre p.v. presso la sede della Società in quanto si dovrà procedere a due importanti adempimenti: il rinnovo del Consiglio Direttivo che dovrà gestire la Baracca per i prossimi due anni e la modifica dello Statuto societario per adeguarlo ad alcune nuove norme di legge che riguardano la vita delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Nelle pause del pranzo si è proceduto alle premiazioni dei soci in base al punteggio ottenuto da ognuno nella partecipazioni ai diversi raduni e gran fondo (Campione sociale 2023 è risultato Tenasini Michele) e a effettuare una lotteria nella quale sono stati messi in palio una parte dei premi che la Società aveva vinto nella partecipazione ai vari raduni.

La giornata con la soddisfazione generale che tutti i presenti hanno espresso e il clima di grande cameratismo che si respirava ha dimostrato ancora una volta il buono stato di salute della Società e la vitalità che la contraddistingue nonostante i suoi 51 anni di vita.