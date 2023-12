18° Pranzo di solidarietà della Consulta del volontariato. L’appuntamento quest’anno è stato organizzato al Centro Sociale La Quercia, dove sono state invitate per trascorrere momenti in compagnia persone seguite dai servizi sociali, dalla Caritas o ospiti nei dormitori o solitamente frequentatori delle mense della città. A fianco dei tanti volontari, molti gli sponsor dell’iniziativa. L’idea per l’anno prossimo è di coinvolgere la grande distribuzione.