Martedì 6 febbraio 2024, alle 18.30 nella Sala G. Spadolini dei Vecchi Magazzini (Via Fondazza), in programma un’assemblea pubblica sullo stato di avanzamento e le procedure per il riconoscimento del rimborso, del risarcimento dei danni alluvionali e del dissesto idrogeologico al comune, alle aziende e alle famiglie.

Interverranno Maurizio Nati (vicesindaco e assessore lavori pubblici Comune di Casola Valsenio), Manuela Rontini (consigliera Regione Emilia-Romagna), Irene Priolo (vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessore regionale a transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile).