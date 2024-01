Nel mese di febbraio la Rocca di Riolo organizza iniziative e eventi per tutta la famiglia: degustazioni con cantine locali, Escape Room e visite guidate in occasione di San Valentino, visite guidate e concerti a lume di candela.

Sabato 10 febbraio dalle 16.30 alle 19.30 è in programma “Di Vino in Vino”, un pomeriggio dedicato al buon vino, con degustazioni a cura delle cantine del territorio di Riolo Terme. Un’esperienza unica, dove i sapori autentici del territorio si fondono in un connubio perfetto con l’eleganza storica di questo antico castello.

Le cantine presenti: Azienda Agricola Mordini, Cantina Tibè, Azienda Vitivinicola I Casini, Relais Mevigo, Azienda Agricola Vignoli, Tenuta Nasano, Cantina Quadalti, Azienda Agricola La Quercia di Lotta Vecchia.

Domenica 11 e 18 febbraio alle ore 15 in occasione di San Valentino la Rocca organizza “Caterina, donna d’amori e di passioni” una visita guidata in compagnia dell’affascinante Caterina Sforza, vestita con gli abiti della sua epoca, pronta a raccontare la sua vita tra uomini potenti e amori segreti. Durante la visita, il racconto della Leonessa delle Romagne ripercorre le storie d’amore che l’hanno vista protagonista, tra passioni e tragedie.

Martedì 14 e sabato 17 febbraio alle ore 19, 21 e 23, in occasione di San Valentino, è prevista “Amore rosso sangue”, un’Escape Room per adulti dedicata all’amore e alle coppie famose della storia come Dante e Beatrice, Oberon e Titania, Romeo e Giulietta, Cleopatra e Giulio Cesare.

In un’ora di tempo i partecipanti devono risolvere gli indovinelli e i rebus per riuscire a fuggire dalla torre più inespugnabile della Rocca di Riolo… Omnia vincit amor!

Venerdì 16 febbraio dalle ore 20 è prevista “Candle Castle Night”. La Rocca di Riolo affiorerà nuovamente dall’ oscurità della notte, illuminandosi con centinaia di candele, e le dolci note degli archi riempirà di musica le sale, un’occasione unica di trovare un po’ di magia in queste fredde serate invernali.

Per l’occasione, dalle ore 17 a mezzanotte è prevista una visita guidata a lume di candela. Partendo dal cortile fino ai piani alti della trecentesca Rocca di Riolo Terme, la Signora più discussa e ammirata del Rinascimento racconta le sue gesta, i suoi amori, la sua storia e quella di questa antica roccaforte. Il tutto sarà illuminato dalla calda luce di centinaia di candele per rendere il racconto ancora più avvincente ed appassionante. La guida è Caterina Sforza in abito d’epoca e la visita è adatta a tutti, adulti e bambini.

Domenica 25 febbraio alle ore 10, 11.30, 15, 16.30 è in programma “Salviamo la principessa”, una Junior Rocca Escape per famiglie. I prodi partecipanti devono aiutare la principessa a scappare dalle grinfie dell’orco malvagio che si nasconde nei sotterranei della Rocca di Riolo. In un’ora di tempo i partecipanti devono riuscire a portare la fanciulla sana e salva fuori dal castello per spezzare l’incantesimo che avvolge tutta la roccaforte, spenta da centinaia d’anni senza la fantasia ormai persa dei suoi abitanti. Attenzione però, ogni stanza riserva enigmi, indovinelli e trabocchetti da risolvere, combinazioni da scoprire e lucchetti da aprire.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo Terme.