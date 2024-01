In arrivo l’ambulatorio della solidarietà per i senzatetto

Dopo la mensa, la Casa della carità e il Servizio Docce-Guardaroba, è in arrivo anche un ambulatorio della solidarietà. Lo ha spiegato il responsabile delle attività istituzionali dell’Opera Filippo Botti, illustrando i progetto di ampliamento della Casa della carità e del nuovo dormitorio. “L’ambulatorio è pensato per le persone che non hanno una residenza, anzitutto per i senza fissa dimora e poi per i poveri e gli stranieri – spiega Botti -. Lo spunto è arrivato dal presidente dell’Ordine dei medici, Stefano Falcinelli”. Presidente che ha coinvolto diversi suoi colleghi che offriranno le loro competenze gratuitamente per le persone bisognose nel nuovo ambulatorio. Almeno all’inizio verrà aperto un giorno a settimana e sarà gestito dalla Caritas in collaborazione con la Croce Rossa e le farmacie di Ravenna.