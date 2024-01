“Peste suina africana, preziose le nuove risorse stanziate dalla Regione per prevenire il contagio da fauna selvatica negli allevamenti suinicoli del territorio”

È quanto afferma il Presidente di Coldiretti Ravenna, Nicola Dalmonte, in merito al nuovo bando uscito in questi giorni che stanzia cinque milioni di euro a beneficio di imprenditori agricoli e allevatori per l’acquisto di recinzioni antintrusione e altri strumenti efficaci nel contrasto della malattia.

“Questi fondi – commenta Dalmonte – sono importanti al fine di tutelare la salute pubblica e il lavoro di tanti allevatori e agricoltori che potranno ulteriormente elevare il livello di sicurezza delle proprie imprese zootecniche e agricole mettendole al riparo dal pericolo della diffusione della peste suina africana”.

La possibilità di innalzare i livelli di biosicurezza, infatti, non solo permetterà di ridurre i rischi di contagio, ma garantirà il riconoscimento di particolari deroghe nella commercializzazione, un aspetto fondamentale per mantenere aperti i canali di vendita nel nostro Paese e di esportazione verso l’estero.

Il nuovo bando segue quello del febbraio scorso che ha permesso di finanziare interventi in 63 aziende, che proprio in questi giorni stanno terminando la realizzazione delle opere finanziate.

Il nuovo provvedimento approvato dalla Giunta regionale prevede contributi pari al 70% del costo ammissibile dell’investimento, per progetti compresi tra i 5mila e i 150mila euro.

Oltre alle recinzioni antintrusione perimetrali, il bando finanzia l’acquisto e la messa in opera di piazzole per la disinfezione degli automezzi, zone filtro per l’accesso e il transito del personale e dei visitatori, celle frigorifere per lo stoccaggio delle carcasse. Beneficiari del bando sono imprenditori agricoli, singoli o associati insieme ai titolari (o detentori) di stabilimenti per l’allevamento di suini al chiuso o all’aperto ricadenti nel territorio della regione. Le domande dovranno essere presentate entro il 1^ marzo 2024.