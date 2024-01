“Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene con una nota sulla probabile apertura di una nuova sala slot: “Come Popolo della Famiglia siamo contrari all’apertura di una nuova sala slot in Via Granarolo. Lo diciamo chiaramente senza se e senza ma.

La società faentina non necessita di macchinette o altri dispositivi simili: l’apertura della sala slot sarebbe l’ennesima sconfitta per una comunità già in ginocchio, che non merita tale affronto.

Sarebbe il colmo per l’Unione della Romagna Faentina, tanto impegnata a parole sulla lotta alla dipendenza dal gioco, poi imbrigliata ora in tale questione.

Faenza necessita di risposte per il dopo alluvione: partendo dai ristori arrivando alle infrastrutture, vedi il Ponte delle Grazie.

Non se ne può davvero più di iniziative che sembrano sempre essere dirette in senso opposto al buon senso”.”