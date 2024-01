Mattoncini in Darsena, a Ravenna, nel pomeriggio di sabato 13 gennaio (dalle 14 alle 19.30) e per tutta la giornata di domenica 14 (dalle 9.30 alle 19). L’appuntamento è all’Almagià con Romagna Lug e il supporto di Monobrand Store Srl Ravenna. Tantissime, come ogni anno, le ambientazioni dei vari set: Disney, Star Wars, Harry Potter, Lego Friends, Hidden Side, spazio, medioevo, steampunk e tanti altri. Oltre all’area espositiva, anche l’area gioco e l’area vendita con le ultime novità Lego