Com’è cambiato il mercato immobiliare con la pandemia ? Incontro fra FIMAA e Immobiliare.it | VIDEO

Un mercato immobiliare fortemente accelerato dopo l’arrivo della pandemia. Importante incontro nella sede di Confcommercio a Ravenna fra F.I.M.A.A., la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari della provincia di Ravenna, e Immobiliare.it, il più importante sito italiano per vendite e affitti di immobili. Un incontro per mettere le basi per una nuova tipologia di collaborazione per migliorare il servizio nei confronti dell’utenza. La pandemia infatti, oltre ad incrementare le domande, ha modificato le richieste e le esigenze degli italiani per gli spazi interni ed esterni negli immobili. Solo nell’ultimo anno, in tutta Italia, si sono registrate 750 mila compravendite. Prima della pandemia, l’Italia normalmente aveva una media di 600 mila compravendite annuali. Si tratta solo di un effetto “rimbalzo” o è qualcosa di più strutturato ? Come reagire in entrambi i casi ? La guerra, il caro bollette, la fine delle agevolazioni per le riqualificazioni che impatto avranno sul mercato delle case da sempre ritenuto un bene rifugio dagli italiani ? Questi alcuni temi dell’incontro.